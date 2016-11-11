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В декабре в «Парке легенд» откроется суперкаток

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

В декабре 2016 года в московском «Парке Легенд» открывается ледовая арена под открытым небом, которая примет как регулярные хоккейные матчи, так и массовые катания, развлекательные программы. Построенная арена является уникальной для столицы - единственной в Москве уличной ледовой площадкой такого высокого уровня.

Качество открытого льда в Парке Легенд определяют его технические характеристики:

Охлаждение: впервые на открытом воздухе реализована технология заложения бетонной плиты со встроенными трубами для охлаждения воды - до этого технология применялась только на крытых аренах. Трубопровод подачи холода монтируется от холодильной установки «ВТБ Ледового Дворца», и режим охлаждения контролируется специалистами. Это позволяет льду сохранять свои свойства и выдерживать даже самые высокие зимние температуры столичного региона. Ни айс-маты, распространенные в строительстве уличных катков, ни естественное охлаждение не могут сохранить каток в рабочем состоянии так долго.

Качество льда: для создания идеального по качеству льда на открытом катке в «Парке Легенд» используется установка подготовки воды (очистка и подогрев до технологической температуры). Это гарантирует прозрачность и прочность льда, способность выдержать даже сильные удары коньков на высоких скоростях  во время матчей. Лед заливается профессиональным льдозаливочным комбайном. Это гарантирует идеальную гладкость поверхности.

Трибуны: трибуны арены в «Парке Легенд» быстровозводимые – это позволяет в короткие сроки подготовиться к любому из запланированных мероприятий, изменив количество посадочных мест. Предусмотрены VIP-трибуны для почетных гостей, скамейки для запасных игроков, скамейки штрафников и др. необходимые атрибуты хоккейной арены. Стандартная вместимость трибун составляет 2,2 тысяч зрителей, количество посадочных мест может быть увеличено до 5,5 тысяч.

Также стоит отметить размер площадки и ее техническое оснащение. Для арены выбран европейский стандарт хоккейной площадки – 30х60 метров (соответствует регламенту Континентальной хоккейной лиги) – что позволит проводить на арене регулярные хоккейные баталии. Арена оборудована мачтами со спортивным освещением льда и трибун. Звуковое оборудование соответствует требованиям к проведению хоккейных игр. За воротами установлена восьмиметровая защитная сетка.

Однако простые посетители смогут не только насладиться матчами, сидя на трибунах, но и сами встать на лед, по которому катались Вячеслав Фетисов, Павел Буре и другие прославленные хоккеисты. Массовые катания будут проходить с первого дня работы катка, прерываясь только на хоккейные баталии. А для любителей погонять с шайбой в расписании катка будут предусмотрены специальные часы.

Дополнится расписание льда насыщенной развлекательной программой: вечеринки с живой музыкой от модных ди-джеев Москвы, мастер-классы для детей и родителей с возможностью покататься в полной хоккейной экипировке, уроки фигурного катания, встречи с легендарными хоккеистами, выступления чирлидеров и артистов, розыгрыши подарков и многое другое!

А выйдя со льда, посетители попадут на праздничную площадь перед катком, где можно поучаствовать в интерактивных программах, зайти в единственный в России Музей хоккея на  увлекательную экскурсию по новой экспозиции «Красная машина. Страницы истории», а также в «ВТБ Ледовый дворец» на игры ХК «Динамо» и «Спартак» и на концерты российских и мировых звезд.

Расписание открытого катка в Парке Легенд доступно на сайте 

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