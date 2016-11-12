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Владимир Путин: Красивую игру сборной России по футболу мы давно не видели, а хоккеисты радуют

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Президент России Владимир Путин оценил качество игры национальных сборных страны по футболу и хоккею в последние годы.

Отвечая на вопрос, за какие футбольные и хоккейные команды он болеет, Путин на встрече с рабочими предприятия «Автодизель» в Ярославле ответил: «Я не имею права болеть за какую-то конкретную команду, я болею за национальные сборные, люблю посмотреть красивую игру. Честно сказать, красивую игру национальной сборной (по футболу) мы давно не видели, а хоккеисты, безусловно, радуют, хотя и здесь нам очень многое нужно сделать».

Напомним, сборная России по футболу не смогла выйти из группы на чемпионате Европы-2016 во Франции. На этой неделе команда Станислава Черчесова уступила в контрольном матче сборной Катара (1:2). В 2018 году Россия примет чемпионат мира.

Сборная страны по хоккею в сентябре дошла до полуфинала Кубка мира, уступив на этой стадии турнира канадцам (3:5). На домашнем чемпионате мира-2016 россияне заняли третье место, проиграв в полуфинале финнам.

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