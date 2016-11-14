Сергей Макаров: Если бы с Ларионовым были защитниками, могли бы до 50 лет играть

Двукратный олимпийский чемпион Сергей Макаров рассказал о впечатлениях от матча легенд НХЛ, во время которого он руководил командой Эрика Линдроса.

– Ребята, которые сегодня играют – все сами себе тренеры, – приводит слова Макарова официальный сайт НХЛ. – Могу только за них порадоваться и посмеяться вместе с ними. Люди прошли такую школу хоккея, что в тренерах уже не нуждаются. Какую передачу Линдрос на Леклера отдал в первом периоде! До сих пор работает их связка из «Филадельфии».

– А Ларионову зачем разрешили в обороне играть?

– Ничего странного. Я в Москве тоже часто играю в обороне. Если б мы с Игорем всю жизнь играли сзади – может, до 50 лет смогли бы выступать (смеется). Пас отдал – и отдыхай.

Добавим, что команда Эрика Линдроса победила команду Берье Сальмина (8:7). Напомним, в воскресенье Макаров был введен в Зал славы НХЛ.