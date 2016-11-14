«Салават Юлаев» обыграл «Торпедо»
«Торпедо» дома уступило «Салавату Юлаеву» (2:3) в регулярном чемпионате КХЛ.
У хозяев льда отличились Артем Аляев и Николай Жердев, у гостей - Захар Арзамасцев, Кирилл Капризов и Теему Хартикайнен.
Нижегородцы на данный момент занимают третье место в Западной конференции, уфимцы идут четвертыми на Востоке.
17 ноября «Торпедо» примет магнитогорский «Металлург», а «Салават» в тот же день сыграет на выезде со «Спартаком».
Матч
Торпедо - Салават Юлаев - 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
Голы:
Аляев (Сёмин), 3:32 (1:0 - бол.). Арзамасцев (Лисин, Бодров Е.), 27:18 (1:1). Капризов (Умарк, Хартикайнен), 28:47 (1:2 - бол.). Хартикайнен (Лепистё, Капризов), 43:33 (1:3 - бол.). Жердев (Фролов, Рассказов), 59:47 (2:3).
Место и дата
14 ноября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
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