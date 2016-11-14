Раск, Шейфел и Рине – звезды недели в НХЛ

Голкипер «Бостона» Туукка Раск признан первой звездой недели в НХЛ. Об этом сообщает официальный сайт спортивной организации.



На минувшей неделе «Бостон» одержал четыре победы в пяти матчах регулярного чемпионата, а Раск отразил 97 процентов бросков по своим воротам (98 из 101), пропуская в среднем 0,75 шайбы за игру.



Отмечается, что второй звездой признан нападающий «Виннипега» Марк Шейфел. В четырех встречах команда одержала три победы в основное время и уступила в одной игре в овертайме, а Шейфел набрал 6 (3+3) баллов.



Третья звезда – вратарь «Нэшвилла» Пекка Ринне. Его команда одержала три победы в трех встречах, а сам голкипер отразил 97,6 процента бросков по своим воротам.