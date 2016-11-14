«Ак Барс» всухую уступил рижскому «Динамо»
Рижское «Динамо» дома взяло верх над «Ак Барсом» (2:0) в регулярном чемпионате КХЛ.
У победителей отличились Оскар Цибульскис и Марис Бичевскис.
Латвийский клуб по-прежнему замыкает таблицу Западной конференции, казанцы идут третьими на Востоке.
17 ноября «Динамо» сыграет на выезде со «Слованом», а «Ак Барс» 20 ноября примет «Ладу».
Матч
Динамо Р - Ак Барс - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Цибульскис (Галвиньш, Елисеев), 13:39 (1:0). Бичевскис (Галвиньш), 32:29 (2:0).
Место и дата
14 ноября 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
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