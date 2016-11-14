Рижское «Динамо» впервые в сезоне выиграло три матча кряду
Рижское «Динамо», обыграв сегодня дома «Ак Барс» (2:0), впервые в нынешнем чемпионате КХЛ выдало серию их трех побед кряду.
До этого команда Нормунда Сейеса с одинаковым счетом 3:2 взяла верх над «Амуром» и «Адмиралом».
Всего рижане в 30 матчах чемпионата одержали 8 побед (шесть - в основное время и две - по буллитам). В Западной конференции латвийский клуб с 27 очками занимает последнее, 14-е место.
Следующий матч «Динамо» проведет 17 ноября на выезде со «Слованом».
Матч
Динамо Р - Ак Барс - 2:0 (1:0, 1:0, 0:0)
Голы:
Цибульскис (Галвиньш, Елисеев), 13:39 (1:0). Бичевскис (Галвиньш), 32:29 (2:0).
Место и дата
14 ноября 20:30, Арена Рига, Онлайн-трансляция
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