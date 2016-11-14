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Борис Майоров: ФХР разрешила Знарку совмещение после просьбы СКА

Дмитрий Пономаренко
Дмитрий Пономаренко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров рассказал о том, как Олег Знарок переходил в СКА.

– Руководители СКА обратились в ФХР за разрешением совмещать Олегу Знарку посты в клубе и сборной России, – рассказал Майоров. – Руководители федерации хоккея переговорили с самим Знарком. Он был за такой вариант, ему хотелось более активной ежедневной работы с игроками. После этого ФХР дала согласие на совмещение.

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