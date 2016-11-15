«Динамо» отказалось участвовать в Кубке ФНЛ из-за финансовых проблем

Руководство московского «Динамо» приняло решение отказаться от участия в Кубке ФНЛ по финансовым соображениям.

«Мы направили официальные уведомления в лигу о том, что не примем участие в Кубке ФНЛ по финансовым соображениям», - сказали «Р-Спорт» в пресс-службе московского клуба.

Кубок ФНЛ пройдет с 11 по 24 февраля на Кипре. У «Динамо» на время зимней паузы в первенстве ФНЛ запланирован сбор в Турции.

После 22 туров «Динамо» с 50 очками уверенно лидирует в первенстве ФНЛ.