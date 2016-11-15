Председатель совета директоров «Динамо» Проничев покинул свой пост

Председатель совета директоров московского футбольного клуба «Динамо» Владимир Проничев покинул свой пост, сообщил ТАСС источник, близкий к клубу.

Он также отметил, что в клубе вновь, как и в начале октября, возникают задержки с выплатой зарплаты.

«В октябре клуб нашел источник финансирования, и долги по зарплате были закрыты. Однако сделка по продаже непрофильных активов в Петровском парке так пока и не завершена, а именно на это полагалось нынешнее руководство «Динамо» в части закрытия долгов по зарплате. Во многом сделка не может быть закрыта по причине все еще не сменившегося совета директоров футбольного клуба», - сказал источник.

Проничев в сентябре 2015 года вошел в совет директоров ФК «Динамо», а в мае 2016 года его возглавил.





