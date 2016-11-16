Никита Квартальнов: Сейчас все мысли – только о «Нефтехимике»

Форвард Никита Квартальнов прокомментировал свой переход из ЦСКА в «Нефтехимик».

- Перед московским дерби с «Динамо» руководство «армейской» команды сообщило, что ЦСКА получил от «Нефтехимика» предложение о трансфере. Меня спросили: «Готов ехать в Нижнекамск?» Я долго не думал, ответил: «Да». Ведь для меня это шаг вперёд. Дальше состоялся телефонный разговор с Андреем Викторовичем Назаровым. Главный тренер «Нефтехимика» спросил: «На сколько процентов готов?» Я ответил: «На все сто». Он сказал: «Тогда вылетай!» И вскоре я уже был в аэропорту… Времени на сборы был самый минимум, все делал впопыхах. Кстати, в «Нефтехимике» мне сказали, что прибыть в новый клуб без коньков — это хорошая примета. Надеюсь, сработает.

Сейчас все мысли — только о «Нефтехимике», о том, что нам надо подниматься по турнирной таблице, бороться за плей-офф. Но я очень благодарен «армейской» организации за тот шанс, который мне был дан. За возможность подняться из юниорского хоккея во взрослый, - передает слова Квартальнова Russia-Hockey.ru.

Напомним, что вчера Никита Квартальнов перешел из столичного клуба в «Нефтехимик» в обмен на денежную компенсацию.