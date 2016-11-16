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Гендиректор экс-генподрядчика стадиона в Петербурге – об аресте Оганесяна: Договор не был исполнен, потому уголовное дело и возбудили

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Генеральный директор «Инжтрансстрой-СПб» Виталий Лазуткин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением об аресте бывшего вице-губернатора Петербурга Марата Оганесяна, который был задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском.

- Я стараюсь не давать каких-то комментариев. Сказать мне особо нечего. Необходимые мероприятия идут, следователи сами все решают.

- Удивлены арестом Марата Оганесяна?
- Воздержусь от комментариев, следователям виднее.

- Вы видели это табло? Оно существует?
- Договор, который был заключен, не был исполнен. Поэтому уголовное дело и было возбуждено. Субподрядчики взяли деньги и с ними скрылись, то есть не отработали их.

- Значит, табло сейчас нет?
- Да, его нет, - сказал Лазуткин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, 16 ноября бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском. По версии следствия, в 2014 году при заключении договора по поставке видеотабло было похищено более 50 миллионов рублей.

В июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком строительства стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграла компания «Метрострой».

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