Вице-губернатор Петербурга: Сумма ущерба при строительстве стадиона превышает 700 млн рублей

Вице-губернатор Петербурга Игорь Албин поделился мнением об аресте Марата Оганесяна, который был задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском.

- Идет расследование уголовного дела по хищению средств при строительстве стадиона, сумма ущерба, только по фактам, известным мне, превышает 700 млн рублей. С точки зрения закона - будем придерживаться принципа презумпции невиновности, в соответствии с которой вина может быть установлена только по суду.

Есть еще и моральная составляющая, в соответствии с которой, если в обществе утрачено понятие стыда и греха, порядок в таком обществе не сможет поддерживать даже полицейский. Образование, воспитание, культура, нетерпимое отношение к асоциальному поведению с опорой на традиционные ценности, собственный исторический опыт помогут нашему обществу в решении большинства накопленных проблем, - приводит слова Албина его пресс-служба.



Напомним, 16 ноября бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском. По версии следствия, в 2014 году при заключении договора по поставке видеотабло было похищено более 50 миллионов рублей.

Стадион на Крестовском острове строится на месте стадиона имени Кирова с 2007 года. Строительные работы планируется завершить к 26 декабря 2016 года. Ранее вице-губернатор Игорь Албин заявил, что стадион введут в эксплуатацию 25 декабря. Стадион примет игры Кубка конфедераций-2017, чемпионата мира-2018 и Евро-2020.



