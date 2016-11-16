Генподрядчик стадиона в Петербурге: Видеотабло входит в наш контракт. Оно уже заказано и оплачено

Пресс-секретарь компании «Метрострой» Екатерина Гигиняк в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» рассказала о поставке видеотабло для стадиона на Крестовском.

- Видеотабло входит в наш контракт. Оно уже заказано и оплачено. Ждем поставку, - сказала Гигиняк в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Гендиректор экс-генподрядчика стадиона в Петербурге – об аресте Оганесяна: Договор не был исполнен, потому уголовное дело и возбудили

Напомним, 16 ноября бывший вице-губернатор Петербурга Марат Оганесян был задержан в Москве по подозрению в махинациях при строительстве стадиона на Крестовском. По версии следствия, в 2014 году при заключении договора по поставке видеотабло было похищено более 50 миллионов рублей.

В июле 2015 Администрация Санкт-Петербурга расторгла контракт с «Инжтрансстроем-СПб», который был генеральным подрядчиком строительства стадиона на Крестовском. В августе конкурс на завершение строительства арены выиграла компания «Метрострой».

