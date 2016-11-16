Футболисты «Баварии» приняли участие в турнире по FIFA 17

Футболисты мюнхенской «Баварии» Хольгер Бадштубер, Джулиан Грин и Дуглас Коста, Хуан Бернат устроили между собой турнир по FIFA 17, сыграв два на два.

Победу одержала команда Бадштубера и Грина со счетом 4:2.

Напомним, после десяти матчей чемпионата Германии «Бавария» лидирует в турнирной таблице, имея в активе 24 очка. В следующем туре мюнхенцы отправятся в Дортмунд, где 19 ноября сыграют с «Боруссией».