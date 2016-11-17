День в истории. Луишу Нани – 30 лет!
17 ноября свой 30-й день
рождения отмечает полузащитник сборной Португалии и «Валенсии», чемпион
Европы-2016 Луиш Нани.
Он родился в 1986 году в
городе Прая, что в Кабо-Верде. Позже его семья эмигрировала в Португалию, где
Нани получал футбольное образование.
Карьеру Нани начал в
молодежном клубе «Реал ди Массама», а затем перешел в юношеский состав
«Спортинга». В сезоне-2005/2006 Нани дебютировал за основную команду
лиссабонского клуба. В сезоне-2007 Нани помог «Спортингу» выиграть Кубок
Португалии.
В 2007 году Нани перебрался в
«Манчестер Юнайтед», селекционеры которого оценили скорость и технику
футболиста. Вместе с «МЮ» португалец собрал коллекцию трофеев, четыре раза
выиграв чемпионат Англии, дважды Кубок футбольной лиги, четыре раза Суперкубок
Англии, один раз Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.
В сезоне-2014/2015 на правах
аренды Нани выступал за лиссабонский «Спортинг», с которым выиграл Кубок
Португалии. Затем Нани выступал за «Фенербахче», а летом 2016-го стал
футболистом «Валенсии».
Вместе со сборной Португалии Нани выиграл бронзу чемпионата Европы-2012 и стал победителем чемпионата Европы-2016.