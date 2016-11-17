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День в истории. Луишу Нани – 30 лет!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

17 ноября свой 30-й день рождения отмечает полузащитник сборной Португалии и «Валенсии», чемпион Европы-2016 Луиш Нани.

Он родился в 1986 году в городе Прая, что в Кабо-Верде. Позже его семья эмигрировала в Португалию, где Нани получал футбольное образование.

Карьеру Нани начал в молодежном клубе «Реал ди Массама», а затем перешел в юношеский состав «Спортинга». В сезоне-2005/2006 Нани дебютировал за основную команду лиссабонского клуба. В сезоне-2007 Нани помог «Спортингу» выиграть Кубок Португалии.

В 2007 году Нани перебрался в «Манчестер Юнайтед», селекционеры которого оценили скорость и технику футболиста. Вместе с «МЮ» португалец собрал коллекцию трофеев, четыре раза выиграв чемпионат Англии, дважды Кубок футбольной лиги, четыре раза Суперкубок Англии, один раз Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

В сезоне-2014/2015 на правах аренды Нани выступал за лиссабонский «Спортинг», с которым выиграл Кубок Португалии. Затем Нани выступал за «Фенербахче», а летом 2016-го стал футболистом «Валенсии».

Вместе со сборной Португалии Нани выиграл бронзу чемпионата Европы-2012 и стал победителем чемпионата Европы-2016.

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