День в истории. Луишу Нани – 30 лет!

17 ноября свой 30-й день рождения отмечает полузащитник сборной Португалии и «Валенсии», чемпион Европы-2016 Луиш Нани.



Он родился в 1986 году в городе Прая, что в Кабо-Верде. Позже его семья эмигрировала в Португалию, где Нани получал футбольное образование.



Карьеру Нани начал в молодежном клубе «Реал ди Массама», а затем перешел в юношеский состав «Спортинга». В сезоне-2005/2006 Нани дебютировал за основную команду лиссабонского клуба. В сезоне-2007 Нани помог «Спортингу» выиграть Кубок Португалии.



В 2007 году Нани перебрался в «Манчестер Юнайтед», селекционеры которого оценили скорость и технику футболиста. Вместе с «МЮ» португалец собрал коллекцию трофеев, четыре раза выиграв чемпионат Англии, дважды Кубок футбольной лиги, четыре раза Суперкубок Англии, один раз Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.



В сезоне-2014/2015 на правах аренды Нани выступал за лиссабонский «Спортинг», с которым выиграл Кубок Португалии. Затем Нани выступал за «Фенербахче», а летом 2016-го стал футболистом «Валенсии».



Вместе со сборной Португалии Нани выиграл бронзу чемпионата Европы-2012 и стал победителем чемпионата Европы-2016.