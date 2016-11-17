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День в истории. Алексею Урманову – 43 года!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

17 ноября свой 43-й день рождения отмечает олимпийский чемпион-1994, бывший фигурист-одиночник, а ныне тренер Алексей Урманов.

Заниматься фигурным катанием Алексей начал в четыре года. С сезона 1989/1990 тренером Алексея стал Алексей Мишин. С ним он стал вице-чемпионом мира на юниорском чемпионате мира в США. В декабре 1991 года в Киеве Алексей стал последним чемпионом СССР по фигурному катанию.

Алексей Урманов – олимпийский чемпион в мужском одиночном катании (1994), выиграл и техническую и произвольную программу благодаря чистому исполнению всех элементов (среди всех участников выполнил наибольшее количество тройных прыжков — 8, включая два тройных акселя).
В 1999 году на чемпионате Европы завоевал бронзу, остальные места на пьедестале заняли также ученики Алексея Мишина: Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. В августе 1999 года Алексей завершил любительскую карьеру, победил в декабре 1999 года на чемпионате мира среди профессионалов-одиночников в Вашингтоне.

C 2001 года Алексей Урманов работает тренером в спортивной детско-юношеской школе Олимпийского резерва при Дворце спорта «Юбилейный» и Академии фигурного катания. Его самым успешным учеником является двукратный чемпион России - Сергей Воронов. В ноябре 2015 года новой подопечной Урманова на сочинском льду стала олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.

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