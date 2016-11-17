День в истории. Алексею Урманову – 43 года!
17 ноября свой 43-й день
рождения отмечает олимпийский чемпион-1994, бывший фигурист-одиночник, а ныне
тренер Алексей Урманов.
Заниматься фигурным катанием
Алексей начал в четыре года. С сезона 1989/1990 тренером Алексея стал Алексей
Мишин. С ним он стал вице-чемпионом мира на юниорском чемпионате мира в США. В
декабре 1991 года в Киеве Алексей стал последним чемпионом СССР по фигурному
катанию.
Алексей Урманов –
олимпийский чемпион в мужском одиночном катании (1994), выиграл и техническую и
произвольную программу благодаря чистому исполнению всех элементов (среди всех
участников выполнил наибольшее количество тройных прыжков — 8, включая два
тройных акселя).
В 1999 году на чемпионате Европы завоевал бронзу, остальные места на пьедестале заняли также ученики Алексея Мишина: Алексей Ягудин и Евгений Плющенко. В августе 1999 года Алексей завершил любительскую карьеру, победил в декабре 1999 года на чемпионате мира среди профессионалов-одиночников в Вашингтоне.
C 2001 года Алексей Урманов работает тренером в спортивной детско-юношеской школе Олимпийского резерва при Дворце спорта «Юбилейный» и Академии фигурного катания. Его самым успешным учеником является двукратный чемпион России - Сергей Воронов. В ноябре 2015 года новой подопечной Урманова на сочинском льду стала олимпийская чемпионка Юлия Липницкая.