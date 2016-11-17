Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Вашингтон7 : 1Питтсбург
Футбол  Арсенал (мол)- : -ЦСКА (мол)
Хоккей  Торпедо- : -Металлург
Хоккей  Амур- : -Авангард
Баскетбол  УНИКС- : -Маккаби Тель-Авив
Хоккей  СКА- : -Автомобилист
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

День в истории. Юрию Маричеву – 56 лет!

Андрей Петухов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

17 ноября свое 56-летие отмечает бывший главный тренер женской сборной России по волейболу, а ныне наставник мужского «Динамо» Юрий Маричев.

Он родился и начал заниматься волейболом в Туле. В 1985-1991 годах Юрий Маричев выступал за ЦСКА, в составе которого трижды выигрывал золотые медали чемпионатов СССР, а также в 1991 становился победителем Кубка европейских чемпионов и Суперкубка Европы. В 1991-2003 годах Юрий Маричев выступал за различные команды из России, Турции и Израиля.

В качестве главного тренера Юрий Маричев дебютировал в марте 2003 года, когда возглавил уфимский «Нефтяник» (с 2007 года - «Урал»). В должности наставника клуба из Башкортостана проработал до 2009, после чего перешел в краснодарское «ГУВД-Динамо».

В декабре 2009 года Юрий Маричев возглавил женскую команду «Динамо» из Краснодара и привел ее к бронзовым наградам чемпионата России 2009/2010. В 2005 под руководством Юрия Маричева мужская молодежная сборная России выиграла чемпионат мира.

25 января 2013 года Юрий Маричев назначен главным тренером женской сборной России. Под руководством Юрия Николаевича национальная команда дважды выиграла чемпионат Европы (2013 и 2015 года). На Олимпиаде-2016 женская сборная России в четвертьфинале проиграла сербкам. После окончания Игр Юрий Николаевич покинул должность наставника женской сборной.

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Владислав Фадеев: У Гамовой был шанс поехать на ОИ, но после разговора с Маричевым она завершила карьеруКуратор женских команд Всероссийской федерации волейбола Владислав Фадеев рассказал о том, что двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова могла сыграть за сборную России на Играх в Рио-де-Жанейро.Московское «Динамо» дома обыграло «Урал»Волейболисты московского «Динамо» уверенно победили уфимский «Урал» в домашнем матче седьмого тура чемпионата России.Кузюткин возглавит женскую сборную РоссииНовым главным тренером женской сборной России станет Владимир Кузюткин, о его назначении объявят в ближайшее время, сообщает VolleyballNews.ru.Московское «Динамо» в первом матче после возвращения Маричева обыграло «Енисей»Волейболисты московского «Динамо» переиграли красноярский «Енисей» в выездном матче шестого тура чемпионата России.Экс-главный тренер женской сборной России Маричев возглавил московское «Динамо»Бывший главный тренер женской сборной России Юрий Маричев возглавил мужской клуб «Динамо» (Москва), сообщает официальный сайт команды.Татьяна Кошелева: Желание играть за сборную есть, но сейчас приоритет - клубВолейболистка сборной России и турецкого клуба «Эдзаджибаши» Татьяна Кошелева призналась, что пока не знает, вернется ли в сборную России.Московское «Динамо» в гостях обыграло краснодарских одноклубниковВолейболисты краснодарского «Динамо» переиграли уступили московским одноклубникам в матче пятого тура чемпионата России.Яна Щербань: Если Карполь возглавит сборную России, то это станет большим плюсомВолейболистка сборной России Яна Щербань высказала свое мнение по поводу того, кто должен возглавить национальную команду.Наталия Гончарова: Может быть, сборной России нужен тренер-иностранецДиагональная московского «Динамо» и сборной России Наталия Гончарова высказалась за приглашение иностранного специалиста в национальную команду.Николай Карполь: Женской сборной России нужен опытный педагогГлавный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь считает, что женскую сборную России по волейболу в качестве тренера должен возглавить опытный педагог, тогда у команды все будет в порядке.Александр Маркин: Будем надеяться, что мельдоний у всех вышел из организма, и никого больше не поймаютДоигровщик московского «Динамо» Александр Маркин в беседе с корреспондентом Spb.Sovsport.ru поделился впечатлениями от матча против «Динамо-ЛО» (3:0), порассуждал о запрете мельдония, а также рассказал о том, сказался ли пропуск Олимпиады-2016 на подготовке к сезону.Ирина Заряжко: Не представляю, кто возглавит сборную России. Дай бог, что это будет приятный сюрпризБлокирующая казанского «Динамо» Ирина Заряжко после победы над «Ленинградкой» в матче женской Суперлиги (3:1) рассказала об адаптации в команде и поделилась воспоминаниями о выступлении на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в составе сборной России.Чемпион уже известен. Что мы узнали после победы «Зенита»Чемпион уже известен. Что мы узнали после победы «Зенита»В центральном матче 4-го тура мужской Суперлиги «Зенит» в Казани обыграл «Белогорье», впервые в сезоне отдав сопернику один сет.Наталия Гончарова: На Сахалин летаем экономомНаталия Гончарова: На Сахалин летаем экономомДиагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова перед стартом российской женской Суперлиги поделилась ожиданиями от чемпионата.Наталья Гончарова: Предложения от других клубов есть всегда и многие из них – любопытныеДиагональная московского «Динамо» Наталья Гончарова заявила, что не планирует менять клубную прописку, а также рассказала, что в ее услугах заинтересованы другие команды.Владислав Фадеев: ВФВ назначит главного тренера женской сборной России не на конкурсной основеКуратор женских команд Всероссийской Федерации волейбола Владислав Фадеев сообщил, что ВФВ не будет проводить конкурс при выборе нового главного тренера женской сборной России.Виталий Мутко: Гамова – выдающаяся спортсменка, такие люди украшают спортМинистр спорта России Виталий Мутко считает, что двукратная серебряная медалистка Олимпийских игр Екатерина Гамова внесла существенный вклад в развитие волейбола и является настоящим украшением спорта.Екатерина Гамова: Сборную может возглавить даже Дед Мороз, лишь бы команда побеждалаДвукратная чемпионка мира и Европы, дважды серебряный призер Олимпийских игр в составе сборной России по волейболу Екатерина Гамова призналась, что ей абсолютно не принципиально, кто будет следующим главным тренером национальной команды, лишь бы результаты были высокие.Екатерина Гамова: Когда увидела все свои награды в одном месте, то поняла, как многого добиласьДвукратная чемпионка мира Екатерина Гамова довольна своей игровой карьерой.«Зенит» разгромил московское «Динамо» и выиграл Суперкубок РоссииВолейболисты казанского «Зенита» в матче первого тура мужского чемпионата России, имевшего статус встречи за Суперкубок России, нанесли разгромное поражение московскому «Динамо».

Россия
Россиякалендарьстатистика
Динамо М
Динамо Мкалендарьстатистика
Юрий Маричев
Юрий Маричеввсе новости

Cпецпредложение