ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв команде Дэвида Блатта

В матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги турецкий клуб «Дарушафака» нанес поражение ЦСКА со счетом 91:83 (30:18, 19:19,24:20, 18:26)

Самым результативным стал игрок турецкой команды Джеймс Андерсон, набравший 20 очков. У армейцев по 17 очков набрали Нандо де Коло и Кори Хиггинс.

Не смотря на первое поражение в Евролиге, подопечные Димитриса Итудиса сохранили за собой первое место в турнирной таблице, а турецкий клуб расположился строчкой ниже.

В следующем туре московский клуб 18 ноября примет «Жальгирис», а команда Дэвида Блатта в этот же день сыграет с соотечественниками - «Галатасараем».

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