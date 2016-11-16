ЦСКА потерпел первое поражение в сезоне, проиграв команде Дэвида Блатта
В матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги турецкий клуб «Дарушафака» нанес поражение ЦСКА со счетом 91:83 (30:18, 19:19,24:20, 18:26)
Самым результативным стал игрок турецкой команды Джеймс Андерсон, набравший 20 очков. У армейцев по 17 очков набрали Нандо де Коло и Кори Хиггинс.
Не смотря на первое поражение в Евролиге, подопечные Димитриса Итудиса сохранили за собой первое место в турнирной таблице, а турецкий клуб расположился строчкой ниже.
В следующем туре московский клуб 18 ноября примет «Жальгирис», а команда Дэвида Блатта в этот же день сыграет с соотечественниками - «Галатасараем».
Евролига
Регулярный чемпионат
7-й тур
Матч
Дарушафака - ЦСКА - 91:83
Место и дата
16 ноября 20:15, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически