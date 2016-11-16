Мирзаев потерпел первое поражение в карьере, проиграв грузину из США
Российский боец смешанного стиля полулегкой весовой категории Расул Мирзаев потерпел первое поражение в своей карьере.
На турнире Fight Nights Global 54 под названием «Нетихий Дон» соперником россиянина стал грузин Леван Макашвили, который выступает за США.
Бой продлился все отведенные для него три раунда. Судьи отдали победу Макашвили.
Напомним, что это первое поражение Мирзаева в карьере. До этого он одержал 17 побед подряд.
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