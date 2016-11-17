Дэвид Блатт: Победа над ЦСКА много значит для «Дарушафаки»
Главный тренер турецкой «Дарушафаки» Дэвид Блатт признался, что победа
над ЦСКА в матче Евролиги много значит для его клуба и говорит о силе команды.
«Мы бились изо всех сил, эта победа много значит для клуба, для
нашего проекта. Победа над действующим чемпионом много говорит о нас, о силе
нашей команды. Этот матч показал - если ты играешь сердцем, играешь командой, у
тебя будет шанс добиться успеха даже в игре с лучшей командой Европы», -
приводит «Р-Спорт» слова Блатта.
«Дарушафака» в среду со счетом 91:83 обыграла ЦСКА в матче седьмого тура регулярного чемпионата Евролиги. Для армейцев поражение стало первым в турнире. «Дарушафака» выиграла пять матчей из семи.
Матч
Дарушафака - ЦСКА - 91:83
Место и дата
16 ноября 20:15, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция