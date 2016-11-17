Монфис снялся с итогового турнира АТР
Французcкий теннисист Гаэль
Монфис снялся с итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов в
Лондоне, сообщает AFP.
Причина – травма ребра.
Таким образом, в последнем туре группового этапа соревнований вместо
француза с сербом Новаком Джоковичем сыграет первый запасной бельгиец Давид
Гоффен.
В рамках итогового турнира Монфис провел два матча в группе имени Ивана Лендла, проиграв австрийцу Доминику Тиму и канадцу Милошу Раоничу. Матч между Джоковичем и Гоффеном пройдет в четверг, 17 ноября.
Матч
Монфис Г. (Франция) - Тим Д. (Австрия) - 3:6, 6:1, 4:6
Место и дата
15 ноября 17:00, , Онлайн-трансляция
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