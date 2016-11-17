Монфис снялся с итогового турнира АТР

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Рейтинг ATP. Бердых поднялся на восьмое место, Тсонга вернулся в топ-10 Полуфиналист Уимблдона Томаш Бердых поднялся в новом рейтинге ATP на восьмое место. 30-летний чешский теннисист опередил Доминика Тима из Австрии. Еще одним изменением в первой десятке стало возвращение в нее Жо-Уилфрида Тсонга, который дошел в Лондоне до четвертьфинала.

Рафаэль Надаль поднялся на 10 позиций в чемпионской гонке ATP Рафаэль Надаль поднялся на 10 позиций в чемпионской гонке ATP

Надаль выиграл турнир в Монте-Карло Испанский теннисист Рафаэль Надаль одержал победу в финале турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло над Гаэлем Монфисом из Франции со счетом 7:5, 5:7, 6:0.

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Раонич обыграл Монфиса и вышел на Маррэя в полуфинале Australian Open Матч четвертьфинала Australian Open в мужском одиночном разряде между канадцем Милошем Раоничем и французом Гаэлем Монфисом завершился победой канадского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 3:6, 6:3, 6:4 в пользу Раонича.

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Кузнецов проиграл Монфису в четырех сетах на Australian Open 74-я ракетка мира Андрей Кузнецов не смог выйти в четвертьфинал первого в году турнира серии «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне. В четвертом круге 24-летний российский теннисист проиграл Гаэлю Монфису из Франции, занимающему 25-е место в рейтинге ATP.

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Кузнецов обыграл Селу и вышел в 1/8 финала Australian Open 24-летний российский теннисист Андрей Кузнецов вышел в 1/8 финала Открытого чемпионата Австралии.

Доминик Тим обыграл Гаэля Монфиса и вышел в финал турнира в Хорватии Австриец Доминик Тим вышел в финал турнира в хорватском Умаге.

Надаль обыграл Монфиса и вышел в финал турнира в Штутгарте Испанский теннисист Рафаэль Надаль вышел в финал турнира ATP в Штутгарте (Германия), переиграв в полуфинале француза Гаэля Монфиса со счетом 6:3, 6:4.

Надаль вышел в полуфинал турнира в Штутгарте, где сразится с Монфисом Испанский теннисист, экс-первая ракетка мира Рафаэль Надаль обыграл австралийца Бернарда Томича в четвертьфинале турнира в Штутгарте (Германия)со счетом 6:4, 6:7 (6:8), 6:3 и вышел в следующий раунд соревнований.

Матч Федерера и Монфиса будет доигран завтра Матч 1/8 финала мужского одиночного разряда «Ролан Гаррос» между швейцарцем Роджером Федерером и французом Гаэлем Монфисом остановлен из-за наступления темноты. Он будет доигран завтра.