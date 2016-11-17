Лапшин и Аввакумова могут получить гражданство Южной Кореи

читайте также

Екатерина Аввакумова: С главной задачей я не справилась Биатлонистка сборных Краснодарского края и ХМАО-Югра Екатерина Аввакумова прокомментировала свое второе место в масс-старте на чемпионате России по биатлону в Ханты-Мансийск.

Загоруйко выиграла масс-старт на чемпионате России Российская биатлонистка Анастасия Загоруйко стала первой в масс-старте на чемпионате России по биатлону, который проходит в Ханты-Мансийске.

Пащенко выиграл спринт на Кубке IBU, Лапшин – второй Российский биатлонист Перт Пащенко стал победителем спринтерской гонки на этапе Кубка IBU в Нове Место (Чехия).

Лапшин занял второе место в спринте на этапе Кубка IBU Российский биатлонист Тимофей Лапшин занял второе место в спринте на этапе Кубка IBU.

Лапшин выиграл спринт на этапе Кубка IBU, Елисеев - второй Российский биатлонист Тимофей Лапшин одержал победу в спринте на третьем этапе Кубка IBU.

Кубок IBU. Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в индивидуальной гонке Российские биатлонисты заняли весь пьедестал в индивидуальной гонкенНа третьем этапе Кубка IBU в Обертиллиахе.

Александр Касперович: Шипулин почувствовал скорость Главный тренер сборной России Александр Касперович оценил результаты мужской команды на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене и сообщил об изменениях в составе на третий этап в Поклюке.

Шемп начнет гонку преследования первым, Шипулин – 4-м, Малышко - 5-м Сегодня в 16:20 мск состоится мужская гонка преследования в рамках второго этапа Кубка мира в Хохфильцене.

Гараничев стартует 14-м, Шипулин - 23-м в спринте на Кубке мира в Хохфильцене Российский биатлонист Евгений Гараничев стартует первым из россиян, под 14-м номером, в спринтерской гонке на втором этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Шипулин и Виролайнен побегут спринтерские гонки в Хохфильцене Стал известен состав сборной России на спринтерские гонки в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону, который состоится в австрийском Хохфильцене.

В составе сборной России на этапе в Хохфильцене не будет изменений Тренерский штаб сборной России по биатлону определился с составом команды на второй этап Кубка мира в Хохфильцене.

Малышко рванул. Россияне добрались до Топ-10 в гонке преследования В Эстерсунде состоялась мужская гонка преследования. Лучший из россиян – Дмитрий Малышко, который поднялся на 7-е место с 34-го.

М.Фуркад выиграл гонку преследования в Эстерсунде, Малышко и Гараничев попали в десятку лучших Француз Мартен Фуркад одержал уверенную победу в гонке преследования на первом этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

Слепов стартует 13-м, Шипулин – 46-м, Гараничев – 49-м в спринте на Кубке мира в Эстерсунде Стал известен состав мужской сборной России и стартовые номера спортсменов на спринтерскую гонку в рамках первого этапа Кубка мира в Эстерсунде.

Тимофей Лапшин: 22 октября начинаем сбор в Оберхофе Российский биатлонист Тимофей Лапшин сообщил, что группа, работающая с тренерами Рикко Гроссом и Владимиром Брагиным в четверг начнет сбор в немецком Оберхофе.

Рикко Гросс: Лапшин пропустит чемпионат России по летнему биатлону Старший тренер мужской сборной России Рикко Гросс рассказал, как прошел сбор команды в Тюмени, а также объяснил, почему Тимофей Лапшин пропустит предстоящий чемпионат России по летнему биатлону в Чайковском.

Касперовича на посту старшего тренера сборной России может сменить иностранец Известный телекомментатор Дмитрий Губерниев заявил, что в Союзе биатлонистов России (СБР) рассматривается вариант, при котором старшего тренера российской команды Александра Касперовича сменит иностранный специалист, сообщает телеканал «Россия 2».

Тимофей Лапшин: Третье место — высокий результат Тимофей Лапшин занял 3 место на чемпионате России в Тюмени и назвал этот результат высоким.

Александр Касперович: Неприятно было слышать слова ребят Старший тренер мужской сборной России по биатлону Александр Касперович прокомментировал конфликт, который разгорелся между ним и членами российской команды.