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Лапшин и Аввакумова могут получить гражданство Южной Кореи

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Российские биатлонисты Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова вошли в число иностранных спортсменов, которым Олимпийский комитет Южной Кореи рассматривает возможность выдачи гражданства накануне домашней зимней Олимпиады в Пхенчхане, сообщает Yonhap.

Напомним, что 28-летний Лапшин является двукратным призером чемпионатов Европы, 26-летняя Аввакумова - серебряным призером Универсиады-2015.

Ранее стало известно, что НОК Южной Кореи намерен натурализовать иностранцев перед Олимпиадой-2018. Сообщалось о двоих американских фигуристах - Александре Гамелине и Темистоклесе Лефтерисе.

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