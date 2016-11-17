Лапшин и Аввакумова могут получить гражданство Южной Кореи
Российские биатлонисты Тимофей Лапшин и Екатерина Аввакумова вошли в число иностранных спортсменов, которым Олимпийский комитет Южной Кореи рассматривает возможность выдачи гражданства накануне домашней зимней Олимпиады в Пхенчхане, сообщает Yonhap.
Напомним, что 28-летний Лапшин является двукратным призером чемпионатов
Европы, 26-летняя Аввакумова - серебряным призером Универсиады-2015.
Ранее стало известно, что НОК Южной Кореи намерен натурализовать
иностранцев перед Олимпиадой-2018. Сообщалось о двоих американских фигуристах -
Александре Гамелине и Темистоклесе Лефтерисе.
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