Димитрис Итудис: Поражение ЦСКА - это хороший урок для нас

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал первое поражение команды в сезоне от турецкой команды «Дарушафака» со счетом 83: 91 (18:30, 19:19,20:24, 26:18).

«Поздравляю «Дарушафаку», соперники сегодня играли лучше и заслуженно победили. Тем не менее при любом графике ЦСКА не должен позволять себе так начинать матчи. В первой четверти мы не сражались, и в следующих трех четвертях поняли, как нужно играть. Это хороший урок для нас», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Не смотря на первое поражение в Евролиге, подопечные Димитриса Итудиса сохранили за собой первое место в турнирной таблице, а турецкий клуб расположился строчкой ниже.

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