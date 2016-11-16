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Димитрис Итудис: Поражение ЦСКА - это хороший урок для нас

Источник:  ПБК ЦСКАКомментарии

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал первое поражение команды в сезоне от турецкой команды «Дарушафака» со счетом 83: 91  (18:30, 19:19,20:24, 26:18).

«Поздравляю «Дарушафаку», соперники сегодня играли лучше и заслуженно победили. Тем не менее при любом графике ЦСКА не должен позволять себе так начинать матчи. В первой четверти мы не сражались, и в следующих трех четвертях поняли, как нужно играть. Это хороший урок для нас», - цитирует Итудиса официальный сайт ЦСКА.

Не смотря на первое поражение в Евролиге, подопечные Димитриса Итудиса сохранили за собой первое место в турнирной таблице, а турецкий клуб расположился строчкой ниже.

Евролига
Регулярный чемпионат
7-й тур

Матч

Дарушафака - ЦСКА - 91:83

Место и дата

16 ноября 20:15, Фольксваген Арена, Онлайн-трансляция

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