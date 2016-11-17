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Суареса могут дисквалифицировать за неприличный жест

Источник:  Metro.co.ukКомментарии

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес может быть дисквалифицирован за неприличный жест в адрес болельщиков сборной Чили, сообщает metro.co.uk.

Сборная Чили во вторник на своем поле обыграла команду Уругвая со счетом 3:1 в матче южноамериканского отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

После финального свистка Суарес якобы показал в адрес трибун средний палец.

Суарес в 2014 году получил четырехмесячную дисквалификацию за укус итальянца Джорджо Кьеллини в матче чемпионата мира в Бразилии.

Матч

Чили - Уругвай - 3:1 (1:1)

Голы

Кавани 17 (0:1). Варгас 45 (1:1). Санчес 60 (2:1). Санчес 76 (3:1).

Незабитые пенальти

Суарес (Уругвай), 89

Место и дата

16 ноября 02:30, , Онлайн-трансляция

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