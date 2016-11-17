Суареса могут дисквалифицировать за неприличный жест
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес может быть дисквалифицирован за неприличный жест в адрес болельщиков сборной Чили, сообщает metro.co.uk.
Сборная Чили во вторник на своем поле обыграла команду Уругвая со
счетом 3:1 в матче южноамериканского отборочного цикла чемпионата мира 2018
года, который пройдет в России.
После финального свистка Суарес якобы показал в адрес трибун средний палец.
Eduardo Vargas fue sancionado por el mismo gesto ¿Habrá sanción para Luis Suárez?— Juan (@Candonga9) 16 ноября 2016 г.
@FIFAcom @Uruguay @ANFPChile @CONMEBOL @LuisSuarez9 pic.twitter.com/LhiNM5Ndso
Суарес в 2014 году получил четырехмесячную дисквалификацию за укус итальянца Джорджо Кьеллини в матче чемпионата мира в Бразилии.
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