Суареса могут дисквалифицировать за неприличный жест

Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Уругвая Луис Суарес может быть дисквалифицирован за неприличный жест в адрес болельщиков сборной Чили, сообщает metro.co.uk.

Сборная Чили во вторник на своем поле обыграла команду Уругвая со счетом 3:1 в матче южноамериканского отборочного цикла чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России.

После финального свистка Суарес якобы показал в адрес трибун средний палец.

Суарес в 2014 году получил четырехмесячную дисквалификацию за укус итальянца Джорджо Кьеллини в матче чемпионата мира в Бразилии.