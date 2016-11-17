22 очка Шведа не спасли «Химки» от поражения в матче с «Летувос Ритас»

Баскетболисты подмосковных «Химок» уступили литовскому клубу «Летувос Ритас» в матче шестого тура группового этапа Кубка Европы.

Встреча группы В, прошедшая в Вильнюсе в среду, завершилась со счетом 93:91 в пользу хозяев паркета. В составе подмосковного клуба 22 очка набрал Алексей Швед. У литовской команды дабл-дабл сделал Артурас Гудайтис - 12 очков, 15 подборов.

Таким образом, у «Химок» по-прежнему в активе три виктории. Вместе с «Летувос Ритас» химчане лидируют в группе. 23 ноября «Химки» дома встретятся с испанской «Фуэнлабрадой».