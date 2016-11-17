Московское «Динамо» разгромило «Протон» и догнало казанских одноклубниц

Волейболистки московского «Динамо» нанесли поражение «Протону» из Саратова в матче шестого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в среду в Москве, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:13, 25:22, 25:22) в пользу хозяек площадки. Матч продолжался менее полутора часов.

Таким образом, московское «Динамо» набрало 15 очков и догнало в турнирной таблице лидеров - «Енисей» из Красноярска и казанское «Динамо». У «Протона» осталось семь очков. Он занимает седьмое место в таблице.

В следующем туре 2 декабря московское «Динамо» на выезде сыграет с красноярским «Енисеем», а «Протон» в этот день примет «Уралочку-НТМК».