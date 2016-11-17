Мориц Бауэр: Не думаю, что Якин совсем уж плохо работал в «Спартаке»

Защитник «Рубина» Мориц Бауэр высказался о работе тренера Мурата Якина в «Спартаке».

«Не думаю, что Якин совсем уж плохо работал в «Спартаке», но, к сожалению, добиться такого же успеха, как с «Базелем», ему не удалось. Возможно, ему просто не хватило времени, чтобы стать своим в новой стране, в новой культуре… В футболе многое не объяснить, и мне сложно сказать наверняка, почему у Якина не получилось в «Спартаке». Хотя я по-прежнему считаю его очень хорошим тренером», – приводит «Р-Спорт» слова швейцарца.

До перехода в «Рубин» минувшим летом Бауэр провел пять лет в «Грассхоппере». Тогда как Якин в 2012-2014 годах тренировал «Базель». Под руководством швейцарского тренера «Спартак» занял шестое место в сезоне 2014/2015.