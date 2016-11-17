«Матч ТВ» возобновит показ примеры с «Эль Класико»

Телеканал «Матч ТВ» будет снова показывать матчи чемпионата Испании, сообщает «БИЗНЕС Online».

На 4 декабря в сетке телеканала запланирована трансляция матча «Барселона» – «Реал».

Ранее телеканал не смог договориться о стоимости прав на показ чемпионата. По словам генерального продюсера канала Тины Канделаки, цена на турнир оказалась слишком высокой, поэтому было принято решение отказаться от его показа.

Отметим, что «Матч ТВ» владеет правами на показ чемпионатов Англии, Италии, Германии и Франции.