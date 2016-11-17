Нападающий «Автомобилиста» Романов: Может, мы неудобный соперник для СКА
Нападающий Александр Романов в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (2:1).
- Каково выходить на игру против команды, которая победила в последних пятнадцати матчах?
- С одной стороны, это тяжело, а с другой - ничего не давит. В игре все ложились под каждую шайбу, Игорь Устинский сыграл очень хорошо. Это главные компоненты победы.
- Расскажите, как два раза за сезон обыграть СКА?
- Может, мы неудобный соперника для СКА (улыбается). Сложно сказать что-то конкретное, мы примерно одинаково на всех настраиваемся.
- Эта победа может помочь «Автомобилисту» выйти из кризиса?
- Победа всегда придает уверенности, а над лидером - тем более. Время покажет. Играть еще практически половину чемпионата, будем бороться за попадание в плей-офф.
- Что поменялось в команде с приходом Владимира Крикунова?
- Рано еще об этом говорить, Владимир Васильевич еще мало работает, поэтому не будем забегать вперед, - сказал Романов в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
Напомним, в матче регулярного чемпионата КХЛ СКА дома проиграл «Автомобилисту» со счетом 1:2 и прервал свою 15-матчевую победную серию.
На гол Никиты Гусева за пять секунд до конца первого периода уральцы ответили шайбами Дмитрия Мегалинского и Рока Тичара в начале второй двадцатиминутки.
После 32 встреч армейцы идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 79 очками, екатеринбургский клуб расположился на двенадцатой строчке на Востоке, имея в активе 37 очков.
Следующий матч подопечные Олега Знарка проведут 21 ноября в Петербурге против ЦСКА, «Автомобилист» двумя днями ранее в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - Автомобилист - 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)
Голы:
Гусев (Ковальчук, Шипачёв), 19:55 (1:0 - бол.). Мегалинский 21:50 (1:1). Тичар (Гареев), 23:10 (1:2).
Место и дата
17 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция