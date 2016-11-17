Алексей Ярушкин: Играли хорошо, но не забили

Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин назвал причину поражения своей команды (3:4 ОТ) от «Салавата Юлаева».

– Играли хорошо, создавали моменты, но не забили. А соперник нас наказал. Но что случилось – то случилось.

– Почему постоянно не попадает в состав молодой защитник Ярослав Дыбленко?

– Разве постоянно? Второй матч. А не попадает потому, что у нас появилась возможность ротации состава.