Алексей Ярушкин: Играли хорошо, но не забили
Исполняющий обязанности главного тренера «Спартака» Алексей Ярушкин назвал причину поражения своей команды (3:4 ОТ) от «Салавата Юлаева».
– Играли хорошо, создавали моменты, но не забили. А соперник нас наказал. Но что случилось – то случилось.
– Почему постоянно не попадает в состав молодой защитник Ярослав Дыбленко?
– Разве постоянно? Второй матч. А не попадает потому, что у нас появилась возможность ротации состава.
Матч
Спартак - Салават Юлаев - 3:4 О.Т. (2:1, 0:1, 1:1, 0:1)
Голы:
Бодров Е. (Гончаров, Макаров И.), 0:27 (0:1). Потапов (Шмелёв, Гилрой), 11:11 (1:1). Бобров (Никонцев, Васильев), 13:47 (2:1). Умарк (Куляш, Капризов), 35:45 (2:2 - бол.). Логинов (Лисин, Хартикайнен), 58:30 (2:3). Гилрой (Васильев, Стоа), 59:50 (3:3). Арзамасцев (Лисин, Куляш), 64:01 (3:4).
Место и дата
17 ноября 19:30, ВТБ Ледовый дворец, Онлайн-трансляция