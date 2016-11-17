Кирилл Беляев: Очень хочется завершить серию победой

Форвард молодежной сборной России Кирилл Беляев поделился ожиданиями от матча против юниорской лиги Квебека. Напомним, что командам предстоит сыграть в заключительном матче CIBC Canada Russia Series.

«Очень хочется завершить серию победой. Понятно, что для нее придется постараться. Нам уже не догнать канадцев по очкам, но игроки обеих команд будут биться до конца, чтобы заслужить вызов на чемпионат мира. Так что предстоит очередная рубка. Считаю, особого преимущества у канадцев по ходу серии не было, и счет по победам 3-3 стал бы логичным результатом. Осталось только доказать это на льду», - цитирует Беляева официальный сайт ФХР.

Матч состоится 18 ноября и начнется в 03:00 по Москве. На данный момент россияне уступают в серии со счетом 2:3.