«Йокерит» на выезде обыграл «Медвешчак»
Матч регулярного чемпионата КХЛ
между «Медвешчаком» и «Йокеритом» завершился победой гостей. Итоговый счет
матча – 5:2 в пользу «Йокерита».
В составе победителей отличились
Петер Регин, который сделал дубль, Расмус Риссанен, Марко Анттила и Томми
Хухтала. У «Медвешчака» шайбы забрасывали Лукас Лессио и Томас Ларкин.
«Йокерит» набрал 48 очков и
занимает седьмое место в Западной конференции. У «Медвешчака» 35 очков и 13-е
место.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Медвешчак - Йокерит - 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
Голы:
Регин (Геноуэй, О'Нейлл), 7:21 (0:1). R. Rissanen (Анттила, Талая), 9:22 (0:2). Лессио (Мертль), 10:56 (1:2). Анттила (Виртанен), 22:51 (1:3). Хухтала (R. Rissanen, Геноуэй), 41:07 (1:4). Ларкин (Лессио), 42:12 (2:4). Регин 59:34 (2:5).
Место и дата
17 ноября 21:00, Дом Спортова, Онлайн-трансляция