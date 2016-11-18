Василий Конов: Карьеру Еременко можно считать завершенной, вопрос – будет ли он выплачивать неустойку ЦСКА

Руководитель агентства «Р-Спорт» Василий Конов прокомментировал отстранение полузащитника московского ЦСКА и сборной Финляндии Романа Еременко на два года за употребление запрещенных веществ.



«Думаю, что карьеру Романа Еременко можно считать завершенной. Вопрос – будет ли он выплачивать неустойку ЦСКА», – написал Конов в своем Twitter.

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.

Думаю, что карьеру Романа Еременко можно считать завершённой. Вопрос - будет ли он выплачивать неустойку ЦСКА. — Василий Конов (40+) (@VasilyKonov) 18 ноября 2016 г.



