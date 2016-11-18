Константин Генич: Надо же Роману было так себя подставить

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался в своем твиттере о двухлетней дисквалификации Романа Еременко.

– В принципе, о чем все и так знали – сегодня стало достоянием общественности... Надо же Роману было так себя подставить, – написал Генич.

Напомним, в пятницу контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА принял решение по поводу полузащитника ЦСКА Романа Еременко. Финский футболист дисквалифицирован на два года из-за положительного допинг-теста. Проба была взята у футболиста после матча группового раунда Лиги чемпионов «Байер» – ЦСКА (2:2), который состоялся 14 сентября. Анализ показал в организме Еременко наличие кокаина и его метаболитов. Дисквалификация начала отсчитываться с 6 октября 2016 года. Решение может быть обжаловано в течение трех дней.