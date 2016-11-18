Представители правоохранительных органов не могут опросить Азмуна, так как тот говорит только на персидском языке

Представители Следственного комитета находятся в казанской гостинице и пытаются опросить нападающего «Ростова» Сердара Азмуна. Сегодня его команда проведет матч чемпионата России против «Рубина».

Как уже сообщалось, «Ростов» пожаловался в ФИФА, РФС и РФПЛ на «Рубин» в связи с действиями казанцев по так называемому «делу Азмуна». Ростовчане недовольны, что перед матчем «Рубин» направил заявление в Следственный комитет по Республике Татарстан. В нем клуб просит проверить, использовался ли представителями экс-игрока казанцев Сердара Азмуна поддельный документ при определении суммы компенсации за переход футболиста как раз в «Ростов». «Рубин» не признает законным переход Азмуна в «Ростов». Юристы игрока уверены, что привлечение Следственного комитета неуместно, так как все документы доступны «Рубину» в рамках процесса в ФИФА.

Тем не менее, несколько сотрудников правоохранительных органов, как стало известно «Советскому спорту», прибыли с утра в гостиницу, где разместилась делегация «Ростова». Они рассчитывали опросить Азмуна, но тот не говорит ни на русском, ни на английском языках, только на персидском. Клубного же переводчика правоохранители привлечь не могут, так как тот – лицо в данной ситуации заинтересованное.

По имеющейся информации, сотрудники органов продолжают всюду следовать за Азмуном в отеле, но задать вопросы не могут. Игрок, как говорят, реагирует на происходящее с юмором.

Напомним, матч между «Рубином» и «Ростовом» начнется сегодня в 19.30 (мск).