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Лео Комаров: Продолжаю следить за успехами «Динамо»

Источник:  NHLКомментарии

Нападающий «Торонто» Лео Комаров рассказал, что продолжает следить за московским «Динамо».

- Я скажу, что те пять лет, которые я провел в Москве, — это было просто здорово. Я и здесь продолжаю следить за успехами «Динамо» и желать им всего самого хорошего. Конечно, в Канаде хоккей воспринимают по-другому — как религию. Игру уважают, смотрят и болеют за нас буквально все. За те четыре года, что я в Торонто, уже ко всему этому привык. И если, скажем, хочется просто в тишине поужинать — уже знаю, куда идти можно, а куда лучше не надо. Россия в этом плане немного отличается, но играть там мне тоже очень нравилось, — цитирует Комарова официальный сайт НХЛ.

Напомним, что в текущем сезоне Комаров провел 17 матче в составе «Торонто» и набрал 7 (3 +4) очков.

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