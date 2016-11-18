«Нефтехимик» дома обыграл «Ладу»
Матч регулярного чемпионата КХЛ между «Нефтехимиком» и «Ладой» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча - 5:2 в пользу «Нефтехимика».
В составе победителей отличились Рихард Гюнге,
Дмитрий Огурцов, Дэн Секстон, Сергей Коньков и Жильбер Брюле. У «Лады» голы в
активе Никиты Филатова и Кристапса Сотниекса.
Обе команды имеют в активе по 38 очков. «Нефтехимик»
занимает 11-е место на Востоке, а «Лада» - 12-е.
КХЛ
Регулярный чемпионат
Матч
Нефтехимик - Лада - 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Голы:
Гюнге (Брюле, Секстон), 9:44 (1:0). Филатов (Иванов), 14:07 (1:1). Полыгалов (Миловзоров, Огурцов), 24:16 (2:1). Секстон (Кинрэйд), 25:28 (3:1). Коньков (Брюле, Гюнге), 29:56 (4:1). Брюле (Гюнге, Кинрэйд), 40:44 (5:1). Сотниекс (Филатов, Шенфельд), 51:49 (5:2).
Место и дата
18 ноября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция