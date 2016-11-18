Мэтт Эллисон: Встреча со «Слованом» — это будет большой матч для нас

Нападающий минского «Динамо» Мэтт Эллисон поделился ожиданиями от предстоящего матча со «Слованом».

- В Подольске мы сыграли хорошую игру. Мы здорово работали на льду и придерживались нашего плана, который действительно сработал. Нам надо стараться действовать в таком ключе как можно чаще.



Встреча со «Слованом» — это будет большой матч для нас. Нам просто необходимо завтра победить. «Орлы» позади нас в турнирной таблице, но это ни о чём не говорит. Команда из Братиславы – наши прямые конкуренты за попадание в плей-офф. Половина сезона уже позади, поэтому теперь каждый зачетный балл на вес золота. Нам надо выйти на лед и сыграть в тот же хоккей, что и в Подольске, — цитирует Эллисона пресс-служба клуба.

Добавим, матч регулярного чемпионата КХЛ между «Слованом» и минским «Динамо» пройдет 19 ноября в 19:30 по московскому времени.