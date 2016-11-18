Андрей Назаров: Очень сложно играть «бэк ту бэк» с одним и тем же противником

Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».

- Понравилась игра. Знали, что очень сложно играть «бэк ту бэк» с одним и тем же противником, тем более, когда первый раз ты его обыграл. Готовились к очень интенсивному матчу. Может быть, в одном голе нам повезло, все остальные были очень тяжелые, рабочие.

Радует, что ребята услышали меня, попросил их настроиться на игру, потому что она была на самом деле другая, по сравнению с предыдущей. Рады победе, готовимся к следующей игре.

Играли с прямым конкурентом в борьбе за плей-офф. Если, говоря откровенно, нам немножко повезло в первой игре, то сегодня мы понимали, что будет другой матч. Обе команды сегодня старались.

- Насколько были оправданы удаления в атаке?

- Эмоции перехлестывают. Кто-то зацепил, кто-то поддернул. В целом матч был эмоциональный, и нужно понимать, что он сегодня был единственный в КХЛ. Все смотрят, все анализируют, так что для обеих команд было тяжело играть.

- Сергеев сегодня сидел в запасе, у него не было самоотверженности?

- Сегодня мы играли в шесть защитников. Не вижу ничего страшного, если хороший игрок посидит 2-3 игры, посмотрит со стороны, проанализирует, потому что статистика его не впечатляет. Не скажу, что он плохой игрок, но посмотреть на игру со стороны тоже иногда полезно: посмотреть на ребят, на эмоции, зарядиться этим и готовиться к следующему матчу, - передает слова Назарова пресс-служба «Нефтехимика».



Напомним, что «Нефтехимик» на своей площадке одолел тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:2.