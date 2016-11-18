Андрей Назаров: Очень сложно играть «бэк ту бэк» с одним и тем же противником
Главный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал игру своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады».
- Понравилась игра. Знали, что очень сложно играть «бэк ту бэк» с одним и тем же противником, тем более, когда первый раз ты его обыграл. Готовились к очень интенсивному матчу. Может быть, в одном голе нам повезло, все остальные были очень тяжелые, рабочие.
Радует, что ребята услышали меня, попросил их настроиться на игру, потому что она была на самом деле другая, по сравнению с предыдущей. Рады победе, готовимся к следующей игре.
Играли с прямым конкурентом в борьбе за плей-офф. Если, говоря откровенно, нам немножко повезло в первой игре, то сегодня мы понимали, что будет другой матч. Обе команды сегодня старались.
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Насколько были оправданы удаления в
атаке?
- Эмоции перехлестывают. Кто-то зацепил, кто-то поддернул. В целом матч был эмоциональный, и нужно понимать, что он сегодня был единственный в КХЛ. Все смотрят, все анализируют, так что для обеих команд было тяжело играть.
- Сергеев
сегодня сидел в запасе, у него не было
самоотверженности?
- Сегодня мы играли в шесть защитников. Не вижу ничего страшного, если хороший игрок посидит 2-3 игры, посмотрит со стороны, проанализирует, потому что статистика его не впечатляет. Не скажу, что он плохой игрок, но посмотреть на игру со стороны тоже иногда полезно: посмотреть на ребят, на эмоции, зарядиться этим и готовиться к следующему матчу, - передает слова Назарова пресс-служба «Нефтехимика».
Напомним, что «Нефтехимик» на своей площадке одолел тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:2.
Матч
Нефтехимик - Лада - 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)
Голы:
Гюнге (Брюле, Секстон), 9:44 (1:0). Филатов (Иванов), 14:07 (1:1). Полыгалов (Миловзоров, Огурцов), 24:16 (2:1). Секстон (Кинрэйд), 25:28 (3:1). Коньков (Брюле, Гюнге), 29:56 (4:1). Брюле (Гюнге, Кинрэйд), 40:44 (5:1). Сотниекс (Филатов, Шенфельд), 51:49 (5:2).
Место и дата
18 ноября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция