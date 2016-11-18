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Артис Аболс: Мягко говоря, многовато пропускаем

Источник:  ХК «Нефтехимик»Комментарии

Главный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

- Все решила игра в неравных составах. Из четырех мы пропустили в трех и при этом в стольких удалениях соперника ничего не создали – остальное уже было просто делом техники.

- За три игры у вашей команды 15 пропущенных шайб, что с защитой?
- Не получается останавливать атаку противника. Да, мы знаем об этой проблеме, говорим. Мягко говоря, многовато пропускаем, согласен с вами.

- Обычно при таком счете меняют вратаря…

- Обычно? Ну, это в других командах, я решил не менять. Смысла в этом не было, так играла команда, - цитирует Аболса пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, что «Нефтехимик» на своей площадке одолел тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:2.

Матч

Нефтехимик - Лада - 5:2 (1:1, 3:0, 1:1)

Голы:

Гюнге (Брюле, Секстон), 9:44 (1:0). Филатов (Иванов), 14:07 (1:1). Полыгалов (Миловзоров, Огурцов), 24:16 (2:1). Секстон (Кинрэйд), 25:28 (3:1). Коньков (Брюле, Гюнге), 29:56 (4:1). Брюле (Гюнге, Кинрэйд), 40:44 (5:1). Сотниекс (Филатов, Шенфельд), 51:49 (5:2).

Место и дата

18 ноября 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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