Артис Аболс: Мягко говоря, многовато пропускаем

Главный тренер «Лады» Артис Аболс поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против «Нефтехимика».

- Все решила игра в неравных составах. Из четырех мы пропустили в трех и при этом в стольких удалениях соперника ничего не создали – остальное уже было просто делом техники.

- За три игры у вашей команды 15 пропущенных шайб, что с защитой?

- Не получается останавливать атаку противника. Да, мы знаем об этой проблеме, говорим. Мягко говоря, многовато пропускаем, согласен с вами.

- Обычно при таком счете меняют вратаря…

- Обычно? Ну, это в других командах, я решил не менять. Смысла в этом не было, так играла команда, - цитирует Аболса пресс-служба «Нефтехимика».

Напомним, что «Нефтехимик» на своей площадке одолел тольяттинскую «Ладу» со счетом 5:2.