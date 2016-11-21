Александр Селихов: Когда буду в «Спартаке»? Официально все объявят

Вратарь Александр Селихов заявил, что о его переходе в «Спартак» будет объявлено позже.

- Александр, вы уже прошли медобследование в Москве. Когда вас ждать в «Спартаке»?

- Официально все объявят. Больше ничего сказать не могу.

- Как прошло медобследование. Долго вас мучили?

- Меня не мучили. Проверили здоровье – и все.

Напомним, накануне Селихов провел матч за «Амкар» против «Спартака», в котором пермский клуб уступил 0:1. Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил ТАСС, что ему не хочется отпускать Селихова, но клуб вынужден это сделать из-за финансовых проблем.