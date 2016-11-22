День в истории. Людмиле Белоусовой – 81 год!

22 ноября свой 81-й день рождения отмечает легендарная советская фигуристка Людмила Белоусова, выступавшая в парном катании с Олегом Протопоповым.

В 1964 году этот дуэт впервые в истории отечественного парного катания завоевал титул чемпионов Олимпийских игр.

В 1965 году Протопопов и Белоусова стали первыми советскими парниками - чемпионами мира. Кроме того, они – первая пара, создавшая на льду лирико романтический образ.

Олег Протопопов и Людмила Белоусова - двукратные олимпийские чемпионы в парном катании (1964, 1968). Чемпионы мира (1965 1968), серебряные (1962 1964) и бронзовые призеры (1969) мирового первенства.

Чемпионы Европы (1965 1968), серебряные призеры европейского первенства (1962 1964, 1969). Чемпионы СССР (1962 1964, 1966 1968), пятикратные серебряные призеры (1957 1959, 1961, 1969) чемпионата СССР. Победители Кубка СССР (1969 1971). Победители Спартакиад народов СССР (1962, 1966).