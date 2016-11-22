Лига чемпионов. ЦСКА – «Байер», «Севилья» - «Ювентус» и другие матчи
Результаты
матчей пятого тура группового этапа Лиги чемпионов.
Лига
чемпионов
Пятый
тур
Группа E
Матч
Место и дата
22 ноября 20:00, Арена ЦСКА, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 22:45, Луи II, Текстовая трансляция
Группа F
Матч
Место и дата
22 ноября 22:45, Жозе Алваладе, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 22:45, Сигнал Идуна Парк, Онлайн-трансляция
Группа G
Матч
Место и дата
22 ноября 22:45, Паркен, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 22:45, Кинг Пауэр, Онлайн-трансляция
Группа H
Матч
Место и дата
22 ноября 22:45, Рамон Санчес-Писхуан, Текстовая трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 22:45, Максимир, Онлайн-трансляция
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