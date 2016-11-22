Лига чемпионов. ЦСКА – «Байер», «Севилья» - «Ювентус» и другие матчи

читайте также

ЦСКА – «Байер». Начало текстовой трансляции – 20:00 мск Во вторник в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют московский ЦСКА и немецкий «Байер».

«Севилья» - «Ювентус». Начало текстовой трансляции – 22:45 мск Во вторник в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов сыграют испанская «Севилья» и итальянский «Ювентус».

Массимилиано Аллегри: Рассчитываем в матче с «Севильей» решить задачу выхода в плей-офф Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отметил, что его команда рассчитывает успешно сыграть в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Севильей».

Андрей Червиченко: У ЦСКА все будет невесело с «Байером» Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Советским спортом» ожиданиями от встречи ЦСКА с «Байером» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Ростов» - «Бавария»: гостей поддержат 800 болельщиков «Бавария» не останется без поддержки во время матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова».

«Ростов» – «Бавария»: На матч осталось около 400 билетов На матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией» практически не осталось билетов.

Игуаин не сыграет с «Севильей» в Лиге чемпионов Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин из-за травмы пропустит выездной матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Севильи», сообщает Football Italia.

Нойер не сыграет с «Ростовом» Вратарь «Баварии» Мануэль Нойер не примет участия в гостевом матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Ростова», сообщает официальный твиттер мюнхенского клуба.

Леонид Слуцкий: Дзагоев готовится в общей группе Главный тренер ЦСКА перед матчем с «Байером» посоветовал не сравнивать составы двух команд.

Леонид Слуцкий: У нас каждый выбывший игрок - большая потеря Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Байером» сказал, что неправильно сравнивать потери, которые понесли команды - у армейцев они гораздо серьезнее.

Леонид Слуцкий: Дзагоев готовится в общей группе Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий на пресс-конференции перед матчем Лиги чемпионов с «Байером» сказал, что полузащитник Алан Дзагоев имеет все шансы выйти на поле.

Бендер и Кисслинг не полетели с «Байером» на матч с ЦСКА Полузащитник Ларс Бендер и нападающий Штефан Кисслинг не полетели с «Байером» в Москву на матч пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.

Португалец Диаш назначен на матч Лиги чемпионов «Ростов» - «Бавария» Главным арбитром на матч пятого тура группового раунда Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Баварией» назначен португалец Артур Соареш Диаш, сообщает официальный сайт УЕФА.

Дзагоев тренировался в общей группе Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев вернулся к тренировка в общей группе, сообщает Bobsoccer.

Испанец Мальенко рассудит ЦСКА и «Байер» в Лиге чемпионов Испанец Альберто Ундиано Мальенко назначен главным судьей на матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов ЦСКА — «Байер», сообщает официальный сайт УЕФА.

Валерий Масалитин: За «Ростов» в Лиге чемпионов не стыдно Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин сравнил армейцев и «Ростов» по выступлению в Лиге чемпионов.

Валерий Масалитин: У ЦСКА в Лиге чемпионов никаких шансов нет Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин заявил, что у команды нет шансов на удачное выступление в Лиге чемпионов.

Твоя очередь, «Зенит». Одни петербуржцы уже обыграли «Маккаби» в еврокубке дома Клуб главного тренера сборной России «Университет-Нева» с трудом нашел в Петербурге площадку, но выиграл на ней первый матч у израильтян.

Аксель Витсель: «Зенит» должен каждый год играть в Лиге чемпионов Полузащитник «Зенита» Аксель Витсель заявил, что его команда должна каждый год играть в Лиге чемпионов. Напомним, что в текущем сезоне «Зенит» выступает в Лиге Европы.