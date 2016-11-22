КХЛ. «Сибирь» - «Ак Барс», «Авангард» - «Лада» и другие матчи
Результаты
матчей регулярного чемпионата КХЛ.
Континентальная
хоккейная лига
Регулярный
чемпионат
22 ноября
Матч
Место и дата
22 ноября 15:00, ДС Кузнецких Металлургов, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 19:00, Нагорный, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 19:30, Минск-Арена, Онлайн-трансляция
Матч
Место и дата
22 ноября 19:30, Большой, Онлайн-трансляция
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически