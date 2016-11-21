Александр Дергачев: Понял, что Науменков хочет подраться, но дальше это сделать почему-то не получилось

Нападающий СКА Александр Дергачев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).

- Что случилось, когда за три минуты пропустили трижды?

- Чуть-чуть потеряли нить игры. Может, два гола расслабили нас. Хорошо, что вовремя собрались и снова стали играть в свою игру.



- Расскажите, что произошло в эпизоде с Михаилом Науменковым?

- Не знаю. Он с самого начала бил меня по икре, я его вообще не понимал. Толкнул меня сзади в спину. Я понял, что он хочет подраться, но дальше это сделать почему-то не получилось.



- Сейчас жалеете, что сбросили перчатки и получили «2+10»?

- Может быть, да. Хорошо, что малый штраф был обоюдным, поэтому команду не подвел. Это успокоило меня.



- Такие матчи против ЦСКА добавляют опыта молодым игрокам?

- Конечно! ЦСКА - очень приличный соперник. По скорости с ними непросто играть. Все стараются, бьются. Играют без прокатов. Так и получается, что у матча отличный темп, - сказал Дергачев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».