Александр Дергачев: Понял, что Науменков хочет подраться, но дальше это сделать почему-то не получилось
Нападающий СКА Александр Дергачев в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).
- Что случилось, когда за три минуты пропустили трижды?
- Чуть-чуть потеряли нить игры. Может, два гола расслабили нас. Хорошо, что вовремя собрались и снова стали играть в свою игру.
- Расскажите, что произошло в эпизоде с Михаилом Науменковым?
- Не знаю. Он с самого начала бил меня по икре, я его вообще не понимал. Толкнул меня сзади в спину. Я понял, что он хочет подраться, но дальше это сделать почему-то не получилось.
- Сейчас жалеете, что сбросили перчатки и получили «2+10»?
- Может быть, да. Хорошо, что малый штраф был обоюдным, поэтому команду не подвел. Это успокоило меня.
- Такие матчи против ЦСКА добавляют опыта молодым игрокам?
- Конечно! ЦСКА - очень приличный соперник. По скорости с ними непросто играть. Все стараются, бьются. Играют без прокатов. Так и получается, что у матча отличный темп, - сказал Дергачев в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.
За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.
После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.
Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция