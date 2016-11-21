Динар Хафизуллин: Гол в ворота ЦСКА? Раз в год и палка стреляет. Случайно получилось

Защитник СКА Динар Хафизуллин в беседе с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).

- Все удивлены тем, как вы забили свой гол. Почему раньше не показывали, что так умеете?

- Раз в год и палка стреляет. Случайно получилось.



- Вы пропустили три шайбы за три минуты. Что это было?

- Игра была равна, ЦСКА тоже играл хорошо. Мы после двух голов где-то не досмотрели, а потом в перерыве поговорили и разобрались.



- Во втором периоде нерва игре добавило два удаления соперников за атаку на вратаря. Рабочие моменты или увидели намеренную грубость?

- Игроки ЦСКА всегда лезут на ворота. Бывает, что у нас вратарь выкатывается, и происходит столкновение. Но Андрюха Зубарев заступился (улыбается). Это был переломный момент игры, - сказал Хафизуллин в интервью «Советскому спорту в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».