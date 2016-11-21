Сергей Федоров: Будут ли заняты все легионерские позиции в ЦСКА? Поживем-увидим

Генеральный менеджер ЦСКА Сергей Федоров поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).

- Игра получилась хорошей, боевой.



- ЦСКА практически сразу проигрывал 0:2.

- Это игра - этим все и объясняется.



- Есть объяснение атаке Телегина на Шестеркина?

- Смотря с какого угла посмотреть. Я прекрасно видел этот эпизод, но комментировать его не буду.



- Грег Скотт прекрасно себя проявил. Можно ли ожидать, что все легионерские позиции в ЦСКА будут заняты?

- Поживем-увидим, - передает слова Федорова корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».