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Дмитрий Кугрышев: При счете 3:2 ЦСКА доминировал и был лучше, но нельзя давать шанс СКА, а мы это сделали

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Нападающий ЦСКА Дмитрий Кугрышев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:6).

- Проиграли из-за ошибок, которые не имеем права совершать. Тем более с такой командой. Отдали игру... При счете 3:2 мы доминировали и были лучше, но нельзя давать шанс СКА, а мы это сделали. Соперник этим воспользовался.

- Вы о конкретных ошибках или ненужных удалениях?
- Вы видели голы. Были незначительные ошибки, которые с трибун возможно не видны, но они были. Их надо исключить.

- Такие ошибки совершаются из-за разницы в классе между игроками СКА и ЦСКА?
- Это хоккей. Он построен на ошибках. Мы их совершили больше.

- ЦСКА привычно часто лез на ворота, но дважды переусердствовали, когда ваших нападающих удаляли за атаку вратаря.
- Мы всегда идем на ворота, потому что без этого не будет голов. Да, пару раз въехали во вратаря, но Шестеркин выкатывался за пределы своей зоны постоянно, на усах ловил шайбу. Только из-за этого в него врезались.

- Значит, преднамеренной грубости не было?
- Мы играли в свой агрессивный хоккей. У нас один путь, мы к нему идем, - передает слова Кугрышева корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».  

Матч

СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)

Голы:

Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).

Место и дата

21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

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