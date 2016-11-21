Стив Мозес: Тяжело возвращаться после паузы в играх. СКА одержал большую победу, вот что очень важно
Нападающий СКА Стив Мозес поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).
- Вы не играли месяц. Как себя чувствуете?
- Хорошо. Тяжело возвращаться после паузы в играх. Сегодня мы одержали большую победу, вот что очень важно.
- Насколько серьезно пообщались тренеры и игроки после поражения от «Автомобилиста»?
- Мы постоянно разговариваем, хотим выигрывать в каждом матче. Игра команды была хороша, вратарь сыграл здорово. Мы не так много поменяли, оставались концентрированными на задании тренера. Отличная работа.
- Что произошло при счете 2:0 в первом периоде?
- Иногда делаешь ошибки, и это помогает сопернику вернуться в игру. Не помню, как мы пропускали, но завтра посмотрим записи и поймем, что произошло. ЦСКА - хорошая команда, она тоже способна забивать, но мы отлично постарались и отыгрались.
- Иногда возникали стычки. Это эмоции?
- Это большая игра, большое соперничество, и такого ожидаешь в подобных матчах. Никто не хочет отступать. Обе команды хорошо сыграли.
- Победа над ЦСКА может стать началом новой беспроигрышной серии?
- Мы больше думаем о следующем матче, чем о чем-то другом. Мы хотим выигрывать и сейчас фокусируемся на предстоящей игре, - передает слова Мозеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.
За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.
После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.
Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».
Матч
СКА - ЦСКА - 6:3 (2:3, 2:0, 2:0)
Голы:
Дацюк (Ковальчук, Шестёркин), 5:33 (1:0 - бол.). Гусев (Шипачёв), 6:39 (2:0). Андронов (Попов), 8:05 (2:1). Скотт (Кугрышев, Науменков), 9:44 (2:2). Скотт (Кошелев), 10:56 (2:3). Чудинов (Шипачёв, Дадонов), 35:54 (3:3 - бол.). Хафизуллин (Дацюк, Войнов), 36:09 (4:3). Дадонов (Гусев, Шипачёв), 51:13 (5:3). Ковальчук (Шестёркин), 59:10 (6:3).
Место и дата
21 ноября 19:30, Ледовый дворец, Онлайн-трансляция