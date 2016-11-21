Стив Мозес: Тяжело возвращаться после паузы в играх. СКА одержал большую победу, вот что очень важно

Нападающий СКА Стив Мозес поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (6:3).

- Вы не играли месяц. Как себя чувствуете?

- Хорошо. Тяжело возвращаться после паузы в играх. Сегодня мы одержали большую победу, вот что очень важно.



- Насколько серьезно пообщались тренеры и игроки после поражения от «Автомобилиста»?

- Мы постоянно разговариваем, хотим выигрывать в каждом матче. Игра команды была хороша, вратарь сыграл здорово. Мы не так много поменяли, оставались концентрированными на задании тренера. Отличная работа.



- Что произошло при счете 2:0 в первом периоде?

- Иногда делаешь ошибки, и это помогает сопернику вернуться в игру. Не помню, как мы пропускали, но завтра посмотрим записи и поймем, что произошло. ЦСКА - хорошая команда, она тоже способна забивать, но мы отлично постарались и отыгрались.



- Иногда возникали стычки. Это эмоции?

- Это большая игра, большое соперничество, и такого ожидаешь в подобных матчах. Никто не хочет отступать. Обе команды хорошо сыграли.



- Победа над ЦСКА может стать началом новой беспроигрышной серии?

- Мы больше думаем о следующем матче, чем о чем-то другом. Мы хотим выигрывать и сейчас фокусируемся на предстоящей игре, - передает слова Мозеса корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, СКА дома обыграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 6:3.

За петербургский клуб отличились Павел Дацюк, Никита Гусев, Максим Чудинов, Динар Хафизуллин, Евгений Дадонов и Илья Ковальчук. В составе москвичей дубль оформил Грек Скотт, еще одна шайба на счету Сергея Андронова.

После 33 матчей подопечные Олега Знарка идут на первом месте в турнирной таблице Западной конференции с 82 очками. Команда Дмитрия Квартальнова, проведя на две игры больше, занимает вторую строчку с 75 очками.

Следующий матч СКА проведет 24 ноября в Хельсинки против «Йокерита», ЦСКА днем позже в Череповце встретится с «Северсталью».